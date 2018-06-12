‘Havuz medyası’nı boykot ‘eylem’ine, emre itaatsizlikten para cezası

Mersin’de iki farklı tarihte TV kanallarını boykot eden Haziran Meclisi üyesi dokuz kişiye 100’er lira para cezası verildi.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre meclis, ‘Havuz medyasını kapat. Parkta buluşalım. Çay demledik bekliyoruz’ sloganıyla 25 ve 29 Mayıs’ta Kültür Park içerisindeki Özgecan Meydanı’nda etkinlik düzenledi.

Reklam

İkinci etkinlikte CHP Mersin milletvekili adayları Alpay Antmen ve Kenan Hazar, HDP Mersin milletvekili adayı Eylem Sonuvar, Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen birer konuşma yaptı.

Etkinliğe katılan yaklaşık 40 kişi çay içip, gitar eşliğinde şarkı söyledi.

Reklam

Gerekçe gösterilmedi

Mersin polisi, dokuz kişiye, valiliğe dilekçe vermedikleri için Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi uyarınca ’emre itaatsizlik’ gerekçesiyle 100’er lira para cezası kesti.

Polis tutanağında etkinlik sırasında Mersin Haziran Meclisi üyesi Oktay Canbolat ve ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Gürkan Dağdeviren’in yasal sonuçlar konusunda ikaz edildiği, Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen’in siyasi içerikli konuşma yaptığı belirtildi.

Tutanakta, eylem sırasında herhangi bir konuşma yapmayan, sadece çimenlerde oturup şarkı söyleyen diğer kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi ancak bu kişilerle ilgili gerekçe sunulmadı.

‘Uyarıda bulunulmadı’

Antmen, etkinliğin yapıldığı akşam parkta hiçbir güvenlik görevlisi görmediğini, konuşma yapmasının suç olabileceği konusunda hiçbir güvenlik görevlisinin uyarıda bulunmadığını ifade etti.

Antmen şunları kaydetti: “Ben bu cezanın iktidarın korkusundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Parklarda, bahçelerde sohbet etmenin, müzik dinlemenin, konuşmanın yasak olduğu bir Türkiye yaratılmaya çalışılıyor. Eğer 24 Haziran’da ve ardından 8 Temmuz’da bu iktidar varlığını sürdürecek olursa bırakın parklarda sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi sokakta yürümenin bile zorlaşacağı, yasaklanacağı günler var önümüzde.”

‘Çay için dilekçe yazılmaz’

ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Gürkan Dağdeviren, polisin 25 Mayıs’ta yapılan etkinlik sırasında “Valiliğe dilekçe vermeniz gerekir” dediğini belirterek, “Polise parkta oturup çay içmek için dilekçe vermeyi anayasaya, kendi onuruma yediremeyeceğimi söyledim. Biz geçmişte birçok etkinlik için valiliğe dilekçeyle başvurduk. Yine başvururuz. Ama böyle bir etkinlik için de dilekçe yazılmaz” dedi.

Sadece türkülere eşlik ettiği halde hakkında para cezası verilen Ethem Dinçer de şunları söyledi: “Seçim sürecinde, adayların konuşma yaptığı bir etkinliğe ceza kesmek meşru değildir. CHP ve HDP milletvekili adaylarının da katıldığı, çay kahve içilen, türkü söylenen, tek bir sloganın atılmadığı bir etkinliğe bile tahammül edememek antidemokratik bir uygulamadır. Seçim çalışmalarını engellemek yasa dışıdır ve yasalara uyması gerekenler öncelikle güvenlik kuvvetleridir. Bu cezaya itiraz edeceğiz ve umarım mahkemeler hukuka uygun bir karar verecektir.”