‘Havuz medyası’na duyurulur: Mimarlar Odası’nın terası ‘kaçak değil’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Karaköy’deki binasının üst katının ‘kaçak’ diye yıkımını öngören karar hukuka aykırı bulundu.

Söz konusu terası iktidar yanlısı basın 2015 yılında hedef haline getirmiş, Beyoğlu belediyesi ‘kaçak’ diye tutanak tutmuş, encümen de yıkım kararı vermişti.

Mimarlar Odası’na karşı karalama kampanyasını yürüten Sabah ve A Haber’in yanısıra Star gazetesi, Mimarlar Odası’nın 15 gün içinde yıkımı gerçekleştirmemesi halinde belediye ekiplerinin söz konusu yıkımı gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Mimarlar Odası ise hem tutulan tutanağın hem de yıkıma onay veren encümen kararına dava açarak hukuki süreci başlatmıştı.

İdare mahkemesi: Hukuka aykırı

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Beyoğlu belediyesi encümen kararını hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: “Olayda uyuşmazlık konusu yıkım kararına dayanak olan 30 Haziran 2015 tarih ve 002173 sayılı yapı tatil tutanağının fiili durumu yansıtmadığının mahkememizin E:2015/1497 sayılı dosyasında keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu tespit edildiği yapı tatil tutanağının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulduğu anlaşıldığından uyuşmazlık konusu 6 Ağustos 2015 tarih ve 488 sayılı encümen kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Dava konusu işlemlerin uygulanması halinde davacının telafisi güç ve imkansız zarara uğrayacakları açıktır.”