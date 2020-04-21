Havayolunda yeni düzenleme: İsteyene bilet iadesi, isteyene açığa alma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havayolu taşımacılığında bilet iadesinin garantiye alındığını, isteyenlerin de açığa alınan biletlerini altı ay içinde kullanabileceğini ifade etti.

Fotoğraf: pixabay.com

Yazılı açıklama yayınlayan Karaismailoğlu, corona virüsü salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen sivil havacılık sektöründe yaşanacak sıkıntıları en aza indirmek için gerekli önlemlerin alındığını dile getirdi.

Reklam

Ulaştırma bakanı şunları aktardı: “Havayolu yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, havayollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık. Yaptığımız bu düzenleme ile vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri altı ay içerisinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da havayolu firmaları tarafından uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek.”

Borçlar ertelendi

Karaismailoğlu, tüm turistik faaliyetleri ile taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin de ruhsat ve temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacakların bir yıl ertelendiğini kaydetti.

Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından üç ay sonrasına ertelendiğini bildiren Karaismailoğlu, böylece sektörün ödemesi gereken yaklaşık 38 milyon liralık borcun ötelendiğini söyledi.

Reklam

Diğer hizmetlerin ücretlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında indirildiğini açıklayan Karaismailoğlu, hava yollarının Eurocontrol’e olan yaklaşık 30 milyon avro borcunun de ertelendiğini bildirdi.