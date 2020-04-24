Havayolu şirketlerinin uçuşlarda servis etmek için aldığı gıdalar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Britanya’nın, Greater Manchester bölgesinde, uçaklarda servis edilmek üzere alınan 1.1 milyon porsiyon donmuş gıda ihtiyacı olanlara dağıtılacak.
Open Kitchen MCR adlı derneğin, uçuşlarını minimum sayıya indiren havayolu şirketlerinin yolcuları için hazırlanan ve Manchester kentindeki havalimanı yakınlarında bir depoda bekletilen yemekleri dağıtacağı belirtildi.
Derneğin kurucusu Corin Bell şöyle konuştu: “Donmuş haldeki gıdaları pişirerek servis edeceğiz. Haftada 10 bin porsiyon dağıtmayı hedefliyoruz. Salgın öncesinde Greater Manchester sınırlarında, sadece Manchester kentinde 400 bine yakın kişi yeterli gıda bulmakta zorlanıyordu. Şimdi sayı yükseldi.”
Yemeklerin, sokakta yaşayanlara, geçici olarak otellere yerleştirilenlere ve izolasyondaki yoksullara dağıtılacağının altını çizen Bell, yerel yönetimlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.