Havayolu şirketleri yılın ikinci yarısında dakikada 300 bin dolar kaybedebilir

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havayolu şirketlerinin pandemi nedeniyle ayda yaklaşık 13 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre IATA Genel Müdürü Alexandre de Juniac, havayolu şirketlerinin nakit kaybının sürdüğünü dile getirdi.

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Juniac, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yılın ikinci yarısında havayollarının ortalama olarak dakikada 300 bin dolar (ayda yaklaşık 13 milyar dolar) ve toplamda 77 milyar dolar kaybetmesini bekliyoruz. Bu, ikinci çeyrekteki 51 milyar dolarlık kaybın üstünde.”

‘Kriz derinleşiyor’

Genel müdür, krizin beklenenden daha uzun süreceğini ve derinleştiğini belirterek havayolu şirketlerinin hükümetlerden 160 milyar dolar destek aldığını, bu desteğin olmaması halinde daha fazla iflas ve iş kaybının görülebileceğini ifade etti.

Destek programlarının çoğunun sona erdiğine işaret eden Juniac, söz konusu yardımların verilme sürelerinin uzatılması çağrısında bulundu.