Havayolu şirketleri için karamsar senaryo: Zarar 157 milyar doları bulabilir

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Covid-19 salgınında ikinci dalga nedeniyle havayolu şirketlerinin bu yıl ve gelecek yıl toplamda 157 milyar dolar zarar edebileceğini bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

AA’nın haberine göre, Kanada merkezli IATA, sektöre dair öngörülerini içeren bir rapor yayınladı.

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Hava taşımacılığında harcamaların, bu yıl 2019’a göre yüzde 61.2 düşüşle 340 milyar dolara gerileyeceğinin tahmin edildiği raporda, 2021’de bu harcamaların 2020’ye göre yüzde 40.1 artarak 476 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

Raporda, Covid-19’nun hava bağlantısını ve onun oluşturduğu ekonomik faydayı baltaladığına yer verilerek, bu yıl hava yolu şirketlerinin 118.5 milyar dolar zarar edebileceği belirtildi.

Söz konusu zararın gelecek yıl 38.7 milyar dolara gerileyeceği tahmin edildi. Böylece bu yıl ve gelecek yıl toplamda 157 milyar zarar oluşabileceği belirtildi.

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Birliğin, geçen yıl 4.5 milyar olan havayolu yolcu sayısının bu yıl 1.8 milyar yolcuya düşmesini ve gelecek yıl kısmen toparlanarak 2.8 milyar yolcuya ulaşmasını beklediği kaydedildi.