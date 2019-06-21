Havaya ateş açıp iki kişiyi öldürdükten sonra kalp krizi geçirdi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, nişan töreninde havaya ateş açan Cemil K.’nın tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği Ramazan Başer ile onyedi yaşındaki Muhammed Nazmi Arıkan yaşamını yitirdi. Cemil K. ise olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi.

Cemil K.’nın havaya sıktığı kurşunlarla yaşamını yitiren onyedi yaşındaki Muhammed Nazmi Arıkan. Fotoğraf: DHA

Olay, akşam saatlerinde Çay ilçesi Karacaören Beldesi’nde meydana geldi. Nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık yirmi kişilik grup içerisinde bulunan Cemil K., iddiaya göre kutlama amacıyla havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan, çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

