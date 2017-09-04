Havasızlıktan ölen çocuğun amcası: İhmal yok, siyah camlardan başta fark edemedik

Şanlıurfa’da oyun oynamak için bindiği belirtilen otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitiren dört yaşındaki Murat Birinci’nin amcası İbrahim Birinci, yeğeninin ihmal ya da kasıt sonucu ölmediğini söyledi.

Evlerinin önünde park halindeki otomobile binen Birinci, güneşin altındaki araçta aşırı su kaybı ve havasızlıktan bayılmıştı. Oğullarının uzun süre ortalarda görünmediğini fark eden aile, küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bulmuş, dört yaşındaki çocuk, acil servisteki tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

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AA’ya konuşan Birinci, olayın yeğeninin kendisini arabaya kilitlemesi sonucu meydana geldiğini savundu.

Birinci şöyle konuştu: “Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. Biz yaklaşık 1-2 saat onu her yerde aradık. En sonunda bizim ufak çocuklardan birisi onu arabada fark etti. Camlar siyah olduğundan dolayı biz ilk başta fark edememiştik zaten. Elime satırı alıp arka camı kırdım, çıkarttım. O esnada baygındı, hemen hastaneye götürdüm. Hastaneye götürdüğümde de öldüğü tespit edilmişti. Olay bundan ibaret, farklı bir ihmal veya kasıt söz konusu değildir kesinlikle.”