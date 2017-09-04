Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Havasızlıktan ölen çocuğun amcası: İhmal yok, siyah camlardan başta fark edemedik

Share21
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 22

Şanlıurfa’da oyun oynamak için bindiği belirtilen otomobilde havasızlıktan boğularak yaşamını yitiren dört yaşındaki Murat Birinci’nin amcası İbrahim Birinci, yeğeninin ihmal ya da kasıt sonucu ölmediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Evlerinin önünde park halindeki otomobile binen Birinci, güneşin altındaki araçta aşırı su kaybı ve havasızlıktan bayılmıştı. Oğullarının uzun süre ortalarda görünmediğini fark eden aile, küçük çocuğu otomobilde hareketsiz bulmuş, dört yaşındaki çocuk, acil servisteki tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı.

Reklam

AA’ya konuşan Birinci, olayın yeğeninin kendisini arabaya kilitlemesi sonucu meydana geldiğini savundu.

Birinci şöyle konuştu: “Anahtarı bizim dükkandan alıp arabayı açıp içeri girmiş, kapıyı üstüne kilitlemiş. Biz yaklaşık 1-2 saat onu her yerde aradık. En sonunda bizim ufak çocuklardan birisi onu arabada fark etti. Camlar siyah olduğundan dolayı biz ilk başta fark edememiştik zaten. Elime satırı alıp arka camı kırdım, çıkarttım. O esnada baygındı, hemen hastaneye götürdüm. Hastaneye götürdüğümde de öldüğü tespit edilmişti. Olay bundan ibaret, farklı bir ihmal veya kasıt söz konusu değildir kesinlikle.”

Saatler sonra fark edildi: Dört yaşındaki çocuk otomobilde havasızlıktan hayatını kaybetti

Üç yaşındaki Alperen’in hayatını kaybettiği servis aracı korsan çıktı

Havasızlıktan ölen çocukla ilgili ilk ifadede yalan söylenmiş: Uyku saatinde uyutuldu

Anaokulu servisinde unutulan üç yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

Kuran kursu servisinde unutulan beş yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

Share21
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 22

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...