Havasızlıktan ölen çocukla ilgili ilk ifadede yalan söylenmiş: Uyku saatinde uyutuldu

İzmir’de kreş servisinde unutulup havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili kreş yetkililerinin ilk ifadelerinde yalan söylediği ortaya çıktı.

Ailesine Alperen’in uyku saatinde uyuduğunu ve bir daha uyanmadığını aktaran okul yetkilileri, polis sorgusunda gerçeği anlattı.

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DHA’nın haberine göre Çiğli ilçesinde önceki gün üç yaşındaki Alperen Sakin, ailesi tarafından kreşin servisine bindirildi. Araç, Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na geldiğinde 18 yaşındaki rehber D.K., öğrencileri indirmeye başladı. Personel ağlayan bir öğrenciyi de alarak okula girdi.

Ancak Sakin serviste unutuldu. Çocuğu fark etmeyen 47 yaşındaki şoför T.İ., aracı otoparka park etti. Öğretmenler Alperen’i bir süre aradıktan sonra okulun güvenlik kameralarına bakıldı. Kameralardan çocuğun servisten inmediği görülünce araç arandı. Şahin, oturduğu koltukta hareketsiz halde bulundu.

Servis şoförü tutuklandı

Alperen’in hastaneye kaldırılmasının ardından aileye, “Alperen bayıldı, hastanedeyiz. Acil gelmeniz gerekli” diye haber veren okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadede de, Alperen’in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürdüklerini söyledi.

Okul müdürünün aynı zamanda eşi olan servis şoförü T.İ., ikinci ifadesinde ise sabah 07.30’da Alperen’i evinden aldığını, Alperen’in serviste yolculuk sırasında uyuduğunu, okula geldiklerinde ise başka bir çocuğun ağlaması üzerine onunla ilgilendikleri için Alperen’i unutmuş olabileceklerini söyledi.

Şoför T.İ. ayrıca Alperen’in okulda olmadığını fark ettikleri andan itibaren aramaya başladıklarını, ancak sonuç çıkmaması üzerine en son minibüse saat 16.30’da baktıklarında Alperen’i hareketsiz halde bulduklarını söyledi.

Servis minibüsündeki rehber personel D.K. da ifadesinde, Alperen’in kemeri bağlı uyuduğunu, kreşe geldiklerinde öğrencileri indirdiği sırada bir öğrencinin ağlamaya başladığını ve onu kucağına alarak okula götürdüğünü söyledi.

Servis şoförü T.İ. ve rehber personel D.K., gözaltına alındı.

‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.İ. tutuklandı, D.K. serbest bırakıldı.