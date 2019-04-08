Havana’da ilk bağımsız sokak eylemi: Kübalılar hayvanlar için yürüdü

Küba’nın başkenti Havana, ilk kez ‘bağımsız’ bir sokak eylemine ev sahipliği yaptı. Sadece hükümetin sınırlarını belirlediği eylemlere izin verilen ülkede yüzlerce kişi hayvanlara kötü muamele edilmesini protesto etti.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre hayvanseverler, hayvanlarını kucaklarına alıp katıldığı yürüyüşte, yönetime hayvanları koruma kanunu çıkarılması yönünde çağrı yaptı. Küba’da hayvan haklarının öncülüğünü yapan ABD’li bir kadının mezarına giden eylemciler sosyal medya üzerinden örgütlendi. Yürüyüşü düzenleyen Beatriz Batista, “Bu yürüyüşü tarihi bir olay olarak nitelendiriyorum. Küba’da hayvan haklarının öncesini ve sonrasını birbirinden ayıracak” dedi.

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Muhalif sanatçı Luis Manuel Otero ise yürüyüşle ilgili yorum yaparken ihtiyatlı davranarak, “Bu yönetimin bir şovuna dönüşebilir çünkü ‘Bakın biz ne kadar müsamahakarız’ deme hakkı verebilir” görüşünü savundu.

Küba’da, 1959’daki devrim sonrasında, yürüyüş ve gösteriler hükümetin sıkı kontrolü altında düzenleniyor. Ülke yönetimine ilişkin protestolara izin verilmiyor.