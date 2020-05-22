Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘normalleşme süreci’nde havalimanlarına ‘uçulabilir sertifikası’ vereceklerini bildirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, yazılı açıklama yayınlan bakan, havalimanlarına ilişkin sertifikasyon programı yapıldığını, programla tüm havalimanlarının tekrar düzenleneceğini kaydetti.

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Karaismailoğlu, programın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını vurguladı.

Bakan şöyle devam etti: “Normalleşme sürecinde havalimanlarına ‘uçulabilir sertifikası’ verilecek. Sertifikasyon programına yönelik genelge de hazırlanarak tüm havalimanlarına gönderildi. Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’müz tarafından bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca sertifika verilecek. Bu sertifika aynı zamanda muhatap ülke ve hava yollarıyla da paylaşılacak olup, havalimanlarımızda Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak.”

Bakan, düzenlemelerle ulaştırma ve konaklamaya ait tüm paydaşların gerekli tedbirleri almakta olduğunu aktararak “Bu sayede tüm salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirleri bütüncül olarak alan ilk ülke Türkiye olacak” ifadelerini kullandı.

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Havayolu taşımacılığının bayramdan sonra başlaması planlanıyor.