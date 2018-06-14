Havalimanındaki basketbolcu Şanlı’nın son durumu: Tedavisi tamamlandı, TBF maaş bağladı

Atatürk Havalimanı’nda yaşadığı ortaya çıkan basketbolcu Mehmet Şanlı’nın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı. İzmir’de bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilen Şanlı’ya maaş bağlandı ve özel sağlık sigortası yaptırıldı.

Haberlerin ardından devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri, Şanlı’yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürmüştü.

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beIN SPORTS muhabiri İsmail Şenol, Şanlı’nın son durumunu Twitter’dan paylaştı: “Mehmet’in Bakırköy Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı. İyi koşullarda bakım görmeye devam edilmesi ve rehabilitasyonu için, İzmir Seferihisar’daki Kumrular Konakları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirildi. TBF, Mehmet’e maaş bağlayıp özel sağlık sigortası da yaptırdı. Tedavi sürecinde basketbol antrenörü olarak kendini geliştirmesi için de ayrı bir planlama var” diye yazdı.