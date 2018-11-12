Havalimanında UBER sürücüsüne müdahale: Ağzını burnunu kırarım

Atatürk Havalimanı’nda taksi durağı kahyası olduğu iddia edilen bir şahıs, müşterilerinin valizlerini bagaja koymaya çalışan UBER sürücüsüne, “Senin ağzını burnunu kırarım” diyerek müdahale etti.

Atatürk Havalimanı’nda UBER çağıran biri Türk biri turist iki kadın araca binerken bir kişi aracın bagajını kapatmaya çalıştı. Sürücünün cep telefonuyla kayıt yaptığını görerek tepki gösteren şahıs, önce telefonu almaya çalıştı. Kadın turistin “Sen deli misin? Problem nedir?” sözüne karşılık şahıs, “Burada değil dışarıda bineceksiniz” diyerek yolcuların araca binmesine engel oldu

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‘Bayanlar olmasa ağzını burnunu kırardım’

Bunun üzerine kadın polis çağırmak isteyince geri adam atan şahıs, UBER sürücüsüne, “Yazıklar olsun, şu bayanlar olmasa senin ağzını burnunu kırardım. Kime izletirsen izlet, şerefsizler” sözlerini sarf etti.