Havalimanında termal kameralı önlem: Çin’den gelen yolcular taranıyor

İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolculara termal kamerayla virüs kontrolü yapılmaya başlandı.

Fotoğraflar: DHA

Yeni nesil korona virüsü, Çin’deki Wuhan kentinde ortaya çıkmış, şimdiye kadar 20’ye yakın insanın ölümüme yol açmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise virüs için acil durum ilan etmeye gerek olmadığını açıklamıştı.

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Sağlık Bakanlığı’nın duyurusunun ardından, İstanbul Havalimanı’na termal kameralar yerleştirildi. Kameralar vasıtasıyla ilk olarak Çin’in Pekin, Guangzhou ve Şanghay kentlerinden gelen yolcular tarandı. Kamerayla yolcuların ateşinin olup olmadığı kontrol edildi. Bugünkü taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İstanbul Havalimanı yetkilileri, Çin’den gelen yolcuların taramalarının daha rahat yapılması için ayrı giriş kapıları belirledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri buradaki termal kameraları kontrol etti. Taramalar esnasında 38 derece üstünde vücut ısısı olan yolcular ekranda yeşil renkle belirlenecek. Bu yolcular ilk muayenesinin yapılmasının ardından havalimanına kurulan karantina alınan götürülecek ve tetkikleri belli bir süre burada devam edecek.

İstanbul Havalimanı Baştabibi Aykut Yener Kavak şunları söyledi: “Eğer ateş 38 derecenin üzerinde ise o kişileri gruptan ayırarak ilk önce muayenelerini ve sorgulamalarını yapıyoruz. Bir risk varsa o zaman karantina odalarımızda değerlendirmelerimizi bitirdikten sonra, 112’nin özel donanımlı ambulansları var. Negatif basınçlı sedyelerle referans hastanelerimize sevklerini sağlıyoruz. Daha sonra tanı ve süreç için hastanede ki süreç başlıyor.”