Diken

Yaramazlara biraz batar!

Havalimanında görevliye hakarete ertelemeli para cezası

İstanbul Havalimanı’nda bir görevliye hakaret eden kadına para cezası verildi. Ceza ertelendi.

Fatma Funda Esenç isimli kadın, 25 Nisan’da bilet aldığı Atlasglobal Havayolları’na ait uçağın rötar yapacağını öğrenince Çelebi Hava Servisi’nde görevli Tuğçe Selvi’yle tartışmıştı.

Reklam

Esenç, Selvi’ye şunları söylemişti: “Bakın bir saat oldu. Halen öğrenemiyorsunuz. Çekin bunları. Koca kıçını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır. Temas yok! Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü…”

Selvi, bu sözler üzerine şikayetçi olmuş, Esenç hakkında üç yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Reklam

Dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, ‘hakaret’ suçundan 1740 lira para cezası verdi. Sanığın cezası ertelendi.

Havalimanında görevliye hakaret eden kadın mahkemelik oldu

SON HABERLER

Halkbank dosyası yeniden gündemde: ABD savcılığı iddianameyi açıkladı

ABD’de savcılık makamı Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıkladı. Kamuya dün gece saatlerinde açıklanan iddianame, geçen yıl Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın hüküm giydiği suçlamaların benzerini içeriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...