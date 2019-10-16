Havalimanında görevliye hakarete ertelemeli para cezası

İstanbul Havalimanı’nda bir görevliye hakaret eden kadına para cezası verildi. Ceza ertelendi.

Fatma Funda Esenç isimli kadın, 25 Nisan’da bilet aldığı Atlasglobal Havayolları’na ait uçağın rötar yapacağını öğrenince Çelebi Hava Servisi’nde görevli Tuğçe Selvi’yle tartışmıştı.

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Esenç, Selvi’ye şunları söylemişti: “Bakın bir saat oldu. Halen öğrenemiyorsunuz. Çekin bunları. Koca kıçını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır. Temas yok! Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü…”

Uçağı rötar yaptığı için bir havalimanı çalışanına hakaret eden kadının videosu sosyal medyada en fazla yorum yapılan videolardan biri oldu. pic.twitter.com/TBBsPtUD4c — dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 26, 2019

Selvi, bu sözler üzerine şikayetçi olmuş, Esenç hakkında üç yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Dava bugün sonuçlandı. Mahkeme, ‘hakaret’ suçundan 1740 lira para cezası verdi. Sanığın cezası ertelendi.