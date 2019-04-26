Havalimanında görevliye hakaret eden kadın mahkemelik oldu

İstanbul Havalimanı’nda kontuar görevlisine hakaret eden Funda Esenç mahkemelik oluyor.

Uçağı rötar yaptığı için bir havalimanı çalışanına hakaret eden kadının videosu sosyal medyada en fazla yorum yapılan videolardan biri oldu. pic.twitter.com/TBBsPtUD4c Reklam

— dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 26, 2019

Esenç, dün saat 17.10’da kalkması planan KK-42 sefer sayılı Atlasglobal Havayolları’na ait tarifeli uçakla Bodrum’a gitmek için havalimanında check-in yaptırmak istedi.

Ancak uçak rötar yapınca Esenç, Çelebi Hava Servisi’nde görevli T.S.’yle tartışmaya başladı. Kadın, görevliye şu sözlerle hakaret etti: “Bakın bir saat oldu. Halen öğrenemiyorsunuz. Çekin bunları. Koca kıçını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır. Temas yok! Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü…”

Taraflar havalimanında karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi olmazken olaya ilişkin videonun sosyal medyada viral olmasıyla, Esenç Twitter’da en çok konuşulan kişiler arasına girdi.

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Çelebi Hava Servisi ve hizmet verdiği Atlasglobal Havayolları, hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. DHA’nın haberine göre T.S. de pazartesi günü Esenç hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Gaziosmanpaşa başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Esenç’in bileti iptal edildi, ücret iadesi yapıldı. Atlasglobal Havayolları, kadın bir daha bilet satmamaya karar verdi.