Havalimanında başörtülülere hakaret eden adam tutuklandı

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda başörtülü kadınlara hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı.

İzmir’den İstanbul’a giden Kökoğlu, Atatürk Havalimanı’nda çektiği videoda, başörtülü kadınlara hakaret etmişti.

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Kökoğlu, videonun yayılmasının ardından İstanbul’daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. 42 yaşındaki adam, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Mahkemeye sevk edilen Kökoğlu, çıkarıldığı mahkemece ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından tutuklandı.

