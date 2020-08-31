Havalimanına yapılan hastane üçüncü ayında: 18’i yoğun bakımda 280 hasta

Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne günlük ortalama 1000-1500 civarı hasta başvuruyor. Hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.

Fotoğrf: DHA

Hastanenin bağlı bulunduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş bu başvurların hepsinin Covid-19 hastası olmadığını pasaport işlemleri için PCR testinin de hastanede yapıldığını belirtti.

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Ayakta gelen hastalarda bir artış olmadığını belirten Prof. Dr. Adaş şu bilgileri verdi: “Hastane toplam 75 bin metrekarelik kapalı bir alanı mevcut. Toplam 1008 yatak kapasiteli. 576 tanesi klinik, 432 tanesi ise yoğun bakım yatağı. Bu kadar çok yoğun bakım yatağı açılmasının sebebi pandemi ya da herhangi bir acil durumda multidisipliner olarak çok fazla hastaya hizmet vermek. Tabii bu kadar büyük yatak kapasitesi olunca bunun hem alt hem üst yapısını da yapmak lazım. Bu hizmeti tamamlayan tıbbi cihaz ve insan faktörünü göz önüne alarak hepsini hazırlamamız lazım. Toplam üç tane BT (bilgisayarlı tomografi), iki tane MR planlanmış. Bir odaya da acil girişimsel radyolojik işlemler ve kardiyo anjiyo grafik işlemler için de bir anjiyografi odası planlandı ve yapılıyor. Bunun dışında diyaliz ünitemiz ve her türlü teşhis, tedaviyi sağlayacak cihaz parkuru mevcut. Bazı ufak tefek eksiklikler de oluyor, onları da tamamlıyoruz. Her gelen personelimizi hangi pozisyonda olursa olsun, belli eğitimlere tabi tutuyoruz. Hastanenin çalışma prensibi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlandı. Bizim iki kampüsümüz oluştu. Birinci kampüs Bakırköy, ikincisi ise burası. Birinci kampüsü temiz alana geçirdik. Şu anda orada Covid hastaları yok.”

Hastanede yurtdışından gelen yabancı hastaların da tedavi edildiğini söyleyen Prof. Dr. Adaş, iki gün önce çıkardıkları istatistiklere göre Britanya, Almanya, Mısır, Afganistan gibi ülkelerden toplam 94 yabancı hastanın tedavi gördüğünü belirtti.