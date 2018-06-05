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Yaramazlara biraz batar!

Havalimanına sandıklar yerleştirildi: Oy verme işlemi 7 Haziran’da başlıyor

 

Meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri için Atatürk Havalimanı’nda sandık kuruldu. Yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmenler 7 Haziran’da oy kullanmaya başlayacak.

Fotoğraflar: DHA

Seçim hazırlıklarının yapıldığı İstanbul Atatürk Havalimanı’na oy kabinleri ve oy sandıkları götürüldü. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına altışar sandık yerleştirildi.

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Yurt dışı seçmenleri, gümrük kapılarında 7 Haziran’da başlamak üzere 24 Haziran saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran saat 08.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00’de son bulacak.

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