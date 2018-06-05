Havalimanına sandıklar yerleştirildi: Oy verme işlemi 7 Haziran’da başlıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için “Onun apoletlerini sökeceğim” sözlerine yanıt verdi: “O apoletleri Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın?”