Havalimanı saldırısında bir telefondan durakların işaretlendiği haritalar çıktı

Atatürk Havalimanı’na IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden birinin cep telefonunda İstanbul’da toplu taşıma duraklarının işaretlendiği iki haritanın bulunduğu yer aldı.

28 Haziran’da Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, yolcuların üzerine ateş açılmıştı. Saldırıda 44 kişi yaşamını yitirirken, 237 kişi de yaralanmıştı.

41’i tutuklu 45 şüpheli hakkında 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerden ele geçirilen dijitallerinde yapılan imaj çalışmalarında IŞİD’in bayrakları, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen patlamaya, IŞİD mensubu kişilere, canlı bomba yeleklerine, canlı bomba yeleği giymiş şahıslara, IŞİD’in liderine ait fotoğrafların olduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheli Levent Uysal’ın saldırı gerçekleştirenlerden canlı bomba Rakhım Bularov’la bir gün önce telefonuyla görüştüğü belirtilerek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve kanunlarında adaletsizlik olduğunu, bu sebeple anayasa ve kanunları benimsemediğini beyan ettiği belirtildi.

Toplu taşıma duraklarını gösteren harita çıktı

Tunus vatandaşı şüpheli Belgacem Bensalem’in cep telefonu üzerinde yapılan çalışmalarda, İstanbul’da toplu taşıma duraklarını gösteren, birinde Zeytinburnu, Kapalıçarşı, Eminönü, Taksim, Sultanahmet ve Dünya Ticaret Merkezi’nin, diğerinde Taksim, Sultanahmet, Zeytinburnu ve Atatürk Havalimanı’nın işaretli olduğu iki haritanın da tespit edildiği vurgulandı.

Haritalar ‘muhtemel saldırı planlamaları’ olarak değerlendirildi.

Bensalem’in telefondaki ses kayıtlarında, IŞİD militanlarının emir aldığı emirlerden bahsedildiği, her yerde istihbaratın olduğunun, sokaklarda ve duraklarda konuşulmaması gerektiğinin, İstanbul’dan Suriye’ye nasıl geçileceğine dair IŞİD militanlarına verilen direktiflerin konuşulduğu görüşmelerin bulunduğu kaydedildi.

Balgecam ifadesinde haritayı tanımadığı bir kişiden aldığını, 31 Mayıs 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı’ndan giriş kaydınının olduğunu, Türkiye’ye yasal olmayan yollardan giriş yapmadığını, Türkiye’ye oturum izni alıp çalışmak ve Avrupa’ya gidebilmek maksadıyla geldiğini beyan etti.