Havalimanı davası: 31 işçiden 30’una tahliye

İstanbul Havalimanı inşaatındaki kötü koşulları protesto ettikleri için haklarında dava açılan işçilerden 30’u tahliye edilirken birinin tutukluluğunun devamına karar verildi.

31’i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

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Ölümleri ve olumsuz çalışma koşullarını protesto eden işçiler inşaat alanında eylem yapmış, yüzlerce işçi gözaltına alınırken, onlarca işçi tutuklanmıştı.

Havalimanı inşaatında yaklaşık 30 bin işçi çalışıyor.

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İşçiler, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘iş ve çalışma hürriyetinin ihlali’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23’üncü Madde’de belirtilen aletlerle katılma’ ve ‘mala zarar verme’ ile suçlanıyor.

Duruşma öncesi çeşitli sendikalar adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Kani Beko ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

Fiziki imkanlarının yetersizliği ve sanık sayısının çokluğu gibi gerekçelerle duruşma, adliyenin personel yemekhanesinde görüldü. Duruşmada 31 tutuklu işçi ile tutuksuz işçiler hazır bulundu.

İşçileri aralarında iki baro başkanının da bulunduğu 51 avukat temsil etti.

Kimlik tespitinin ardından söz alan avukatlar, hatalı ve eksik hazırlandığını iddia ettikleri iddianamenin mahkemece reddedilerek, işçiler hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme ise iddianamenin değerlendirilerek kabul edildiğini belirterek, usul ve derhal beraat taleplerini reddetti. Duruşmada tutuklu işçiler savunmalarını yaptı.

Savunmaların ardından mahkeme tutuklu bulunan 30 işçinin adli kontrol şartıyla tahliyesine, 1 işçinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.