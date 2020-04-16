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Yaramazlara biraz batar!

Havalimanı arazisindeki hastane inşaatında bina bölümüne geçildi

İstanbul’da Atatürk Havalimanı arazisinde yapımı devam eden hastane inşaatında bina bölümüne geçildi.

İnşaatın havadan çekilen görüntülerinde, bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görüldü. (Fotoğraf: DHA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da, Sancaktepe’de ve Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu alanda tek katlı, 1000 odalı iki hastane yapılacağını açıklamıştı. Hastanelerin 45 günde açılacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerin Covid-19 salgını sonrasında da hizmet verecek şekilde tasarlanacağını duyurmuştu.

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DHA’nın haberine göre hastanenin temel inşaatı geçen günlerde tamamlandı. Temelin tamamlanmasının ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Hastanede çok sayıda işçi ve iş makinesi aralıksız çalışıyor.

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