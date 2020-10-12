Havalanmayan uçakta 470 dolara ‘first class’ yemek biletleri yarım saatte tükendi

Singapur Havayolları salgın nedeniyle havalanamayan uçaklarından para kazanmanın yolunu buldu. Yerdeki uçakta yemek deneyimi için fiyatı kişi başı 470 dolara (3 bin 700 lira) kadar çıkan farklı sınıftan biletler yarım saatte tükendi.

Fotoğraf: Singapur Havayoları

Havayolu şirketi 24 ve 25 Ekim’de pop-up mantığıyla iki Airbus A380 tipi uçağını restorana dönüştürecek.

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471 yolcu kapasitli uçaklara salgın nedeniyle kapasitesinin yarısı kadar ‘yolcu‘ alınacak.

İki alkollü içeceğin dahil olduğu first class biletlerden her iki uçakta ikişer tane satıldı.

Ekonomi sınıfı biletlerin 315 liraya satıldığı etkinlik için talebin çok olması nedeniyle havayolu şirketi uçuş hasreti çekenler için bir daha düzenlemek üzere bir bekleme listesi oluşturdu.

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‘Yolcular‘ pasaport ve ateş kontrolü yapıldıktan sonra uçağa alınacak ve yeme-içme dışında maske takılması zorunlu olacak.

Singapur Havayolları uçak first ve business class yemeklerini evlere servis de yapıyor. Uçakta kullanılan servis takımlarıyla gönderilen yemeklerde ‘şefli‘ seçenek bile var. Bu durumda bir şef evinize gelip uçak yemeğini ısıtıyor ve servisini yapıyor.