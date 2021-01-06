Havai fişek fabrikasındaki patlama: Yedi sanık hakim karşısına çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen, yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu yedi sanığın yargılanmasına başlandı. Daha büyük bir duruşma salonunun hazır edilmesini isteyen mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mart’a erteledi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, beş sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

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Salgın tedbirleri dolayısıyla duruşmaya müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç dışında izleyici alınmadı.

Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, kimlik tespiti yapıldı.

Duruşmada müşteki vekilleri adına konuşan avukat Gülşen Uzuner, yargılamanın, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yapılmasını ve sanıkların salonda hazır bulundurulmasını talep etti.

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Sanık avukatları da müvekkillerinin duruşmada hazır bulundurulması yönündeki talebe diyeceklerinin olmadığını belirterek, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yargılamanın yapılması talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Müşteki avukatları adına tekrar söz alan Uzuner de sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme başkanının fiziki şartlara ilişkin durumu anlatmasının ardından söz verilen sanıklar tahliyelerini talep etti.

‘Çalışanlarım mağdur olmuştur’

Fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Y.C., “Çalışan arkadaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Altı aydır tutuklu olmam nedeniyle çalışanlarım da mağdur olmuştur” dedi.

Y.C. duruşma salonuna getirilmeleri durumunda virüs tedbirleri kapsamında iki hafta karantinaya alınacaklarını, bu durumun göz önüne alınmasını ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Sözlü tartışma çıktı

Sanık Y.C.’nin avukatı Abdurrahim Burak, olayda sabotaj ihtimali olduğunu iddia ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bu esnada bazı müşteki vekillerinin, Burak’ın ifadelerine tepki göstermesi üzerine avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı.

Öte yandan fenalık geçiren diğer sanık avukatı Özgür Akın’a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, Sakarya başsavcılığına müzekkere yazılarak Ferizli ilçesinde inşa halinde olan büyük duruşma salonunun gelecek celse için hazır edilmesine, aksi durumda fiziki şartları uygun bir duruşma salonunun hazırlanması konusunda araştırma ve hazırlık yapılmasına, bu hususta mahkemeye bilgi verilmesinin istenmesine karar verdi.

Tutuksuz müşteki sanık A.Ç. ve tutuksuz sanık A.R.E.C. ile talimatla beyanları alınmasına karar verilen müştekiler dışındaki tüm müştekiler hakkında sonraki duruşmaya zorla getirilme emri düzenlenmesine hükmedildi.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve gelecek celse duruşma salonuna getirilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 15 Mart’a erteledi.

Heyet, ayrıca sanıkların tutukluluk durumunun 4 Şubat ve 2 Mart’ta gözden geçirilmesini kararlaştırdı.

Duruşma öncesinde fabrikada işçi olarak çalışan kadınlar ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde, “Hendek İçin Adalet” yazılı pankartla Adalet Sarayı çevresinde kolluk kuvvetleri eşliğinde yürüyüş yaptı.

‘Hesap verecekler’

Patlamada yaşamını yitiren Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Tepeçınar, duruşma sonrasında, son nefeslerini verene kadar davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Tepeçınar, adaletin yerini bulmasını istediklerini vurgulayarak, “Kardeşimin rahat uyuyacağı güne kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Mahkemede, ölen kişilerin yakınlarının gözlerinin içine baka baka hesap verecekler” dedi.

‘Kaçak mal ürettiklerini herkes biliyor’

Hayatını kaybeden Mahmut Seyfi Çanakçı’nın yeğeni ve müşteki avukatı Gülşen Uzuner de tüm müştekilerin kenetlenip bir aile olduğunu belirterek şöyle devam etti: “İşçilerin şikayetlerine rağmen şikayet ettikleri işçiye eziyet ettikleri, şikayeti dinlemek yerine fabrikayı denetimden kaçırdıkları, kaçak mal ürettikleri, bunların herkes tarafından bilindiği bir fabrikada bize laf söylerken bir daha düşünsünler. Biz burada acılarımızın hesabını, bir daha yaşanmasın diye soracağız. Bugün ailelerle el ele tutuştuk. Biz burada adalet istiyoruz. Bu adaleti, daha iyi, daha insanca bir çalışma düzeni için arıyoruz. Bu işin hesabını soracağız. Kimse aklımızla dalga geçmesin.”

Süreç

Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de meydana gelen patlamalarda yedi kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu beş şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yedi şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, beşi tutuklu yedi kişinin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan iki yıl sekizer aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.