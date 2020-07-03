Havai fişek fabrikasında patlama: Dört kişi hayatını kaybetti, 97 yaralı var

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada dört kişi hayatını kaybetti, 97 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bugün öğle saatlerinde patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlama sesleri kentin her yerinden duyuldu.

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Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.

Dört kişi öldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “85 ambulans, iki helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi olay yerinde. İki can kaybımız, 73 yaralımız var” dedi. Bakan daha sonra can kaybının dörde yükseldiğini, yaralı sayısının da 97 olduğunu açıkladı.

Çalışmalar devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) şu açıklamayı yaptı: “Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası AFAD, 112, İtfaiye ve Jandarma ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.”

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‘Şu an müdahale edemiyoruz’

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım olaya ilişkin şu bilgileri verdi: “Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var.

‘Bomba düştü sandık’

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu şunları söyledi: “150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. Üç-dört yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis. Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu.”

Üç bakan Sakarya’ya gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya’ya gidiyor.

‘Dumanı solumamaları gerekiyor’

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vatandaşları şu sözlerle uyardı: “Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor.”

CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Kınık şöyle devam etti: “Yaşadığımız bir kimyasal biyolojik radyoaktif nükleer dediğimiz olaylardan, kimyasal bir kazadır. Ve KBRN olaylarında sıcak bölgenin izole edilmesi ve buradan oluşabilecek havaya yayılan dumanın zehirli olabileceğini düşünerek tedbir alınması gerekiyor.”

Patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri kapsamlı çalışma başlattı.