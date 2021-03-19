Havai fişek fabrikasında patlama davası: Beş tutuklu sanıktan biri tahliye edildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, yedi işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlaması davasında beş tutuklu sanıktan biri tahliye edildi.

Fotoğraf: AA

Evrensel’deki habere göre davanın ikinci duruşmasının beşinci gününde mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıklardan Aslı Bozkurt tahliye edildi.

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Davada beşi tutuklu yedi sanık hakkında iki yıl sekiz aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor. Tutuklu sanıklar; patron Yaşar Coşkun, fabrikadaki en yetkili üçüncü kişi olduğu belirtilen Hasan Ali Velioğlu, genel ustabaşı Erşan Öztürk, sorumlu mesul müdür kimyager Asiye Angın; tutuksuz sanıklar sorumlu müdür Ahmet Çağırıcı ve Yaşar Çoşkun’un babası Ali Rıza Ergenç Coşkun ve bugün tahliye edilen iş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt.

Yaşar Coşkun, Hasan Ali Velioğlu, Asiye Angın ve Erşan Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı verildi. Tutuksuz sanık Ali Rıza Ergenç Coşkun hakkında ise yurt dışı yasağı ve imza kararı bulunuyor.

Duruşma 10 Haziran Perşembe günü saat 10.00’a ertelendi.

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‘Bu ölümler göz göre göre geldi’

Duruşma sonrası aileler ve avukatlar açıklama yaptı.

Patlamada yaşamını yitiren Muhammet Seyfi Çanakçı’nın yeğeni avukat Gülşen Uzuner, şunları aktardı: “Bizim, Coşkunların bu işyerinde, daha önce her fabrikasında yürüttüğü çalışma sistemine itirazımız var. Buna kölelik diyoruz. İşçinin canını yaka yaka bu ölüm geldi. Bu ölüm bilerek geldi. O yüzden kast diyoruz buna.”

Patlamada hayatını kaybeden Selahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Tepeçınar da şu ifadeleri kullandı: “Yaşar Coşkun’un üç sefer cumhurbaşkanı ve Süleyman Soylu’nun adını anıp, ‘işçiler ifade verirken dikkatli olsunlar’ tehdidini gördük salonda. Gariban işçi gariban işçi değil artık. Bu davayla adalet sisteminin değişmesini istiyoruz artık.”