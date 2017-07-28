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Havada panik: İstanbul’daki doluyla camı çatlayan uçak, Çanakkale’ye indi

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İstanbul’da dolu ve sağanak yağışının etkili olduğu sırada Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağının kokpit camı, İstanbul semalarındayken dolu isabet etmesi sonucu çatladı.

Fotoğraf: DHA

Kulenin yönlendirmesiyle Çanakkale Havaalanı’na iniş yapan uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yolculardan Şakir Bahadır, yaklaşık iki saat havada kaldıklarını belirtip, “Bir ara, herhalde uçak denize inecek dedik” dedi.

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Ercan Havaalanı’ndan dün saat 16.15’te, 183 yolcusuyla İstanbul’a gitmek için havalanan THY’ye ait ‘TK 969’ sefer sayılı Airbus A321 tipi ‘Balıkesir’ isimli yolcu uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı’na inişe geçeceği sırada dolu ve fırtınaya yakalandı.

Dolunun isabet ettiği uçağın kokpit camı çatladı. Pilot, kulenin yönlendirmesiyle burnunda hasar meydana gelen uçağın yönünü Çanakkale’ye çevirdi. Uçak, Çanakkale Havaalanı’na iniş yaptı.

Yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yolculardan bir kısmı karayolu ile İstanbul’a giderken, bir kısmının ise Çanakkale’de çeşitli otellerde misafir edileceği belirtildi.

‘İki saate yakın havada kaldık’

Uçaktaki yolculardan 40 yaşındaki Şakir Bahadır, “İstanbul Havaalanı’na yaklaştığımız zaman bize dediler ki; 10 ile 15 dakika arası gecikme olacak. 15 dakika oldu, 20 dakika oldu. Uçak alçalmaya başlar gibi oldu. Ama alçalamadı. Baya bir döndük, türbülansa girdik. Bir ara dedik, ‘herhalde uçak denize inecek.’ Uçak denize inmedi. Uçağın üzerine baya dolu yağdı. İki saate yakın havada kaldık” dedi.

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