Hava yolları sektörü ‘corona’ nedeniyle derin krizde

Avustralyalı Qantas Hava Yolları’nın 30 bin çalışanının çoğunu izne çıkarması ve Alman Lufthansa’nın corona virüsü salgınının uzun sürmesi halinde, hava yolları sektörünün devlet yardımı olmadan krizi atlatamayacağını açıklamasıyla, hava yolları sektöründe yaşanan kriz derinleşti.

Fotoğraf: DHA

Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, “Corona virüsü salgını bütün küresel ekonomiyi ve şirketimizi eşi benzeri görülmemiş bir olağanüstü duruma soktu. Mevcut durumda, kimse olabilecekleri öngöremiyor” dedi.

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Lufthansa 763 uçağının 700’ünün uçuşunu durdurduğunu ve yönetim kurulunun yüzde 20’lik ücret kesintisine uğrayacağını açıkladı.

ABD’li Delta Air Lines, dün 600’den fazla jetinin uçuşunu durduracağını, şirket ödemelerinin yarı yarıya kadar azaltılacağını ve talep tekrar artana kadar seferlerin yüzde 70’den fazlasını azaltacağını açıklamıştı.

American Airlines Group ise çalışanlarına gönderdiği notta, daha önce hissedarlarını çok sayıdaki temettüyle ödüllendirdiği ve iyi zamanlarda hisse geri alımları yaptığını belirterek şu anda krizi idare etmek için yeterli nakdinin kalmadığı eleştirilerini reddetti.

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Qantas Hava Yolları tüm uluslararası uçuşlarını durduracağını ve 30 bin çalışanının üçte ikisini ücretli ya da ücretsiz izne çıkardığını açıkladı.

Havayollarından çalışanlarına ücretsiz izin

Düşük fiyatla hizmet sunan EasyJet PLC hava yolu şirketi ise gelecek 18 ayda maaş ödemelerinin dondurulması ve tüm personelin üç aylık ücretsiz izne çıkmaları gibi koşulları içeren bir anlaşmayı İngiltere’deki pilot sendikasıyla imzaladı.

Katarlı Emirates de pilotlarına ve personeline ücretsiz izne çıkmaları konusunda çağrıda bulunurken, rakip firma Qatar Airways ise 200 çalışanını işten çıkardı.

Seyahat sınırlamaları, talep düşüşü ve rezervasyon iptallerinin etkisiyle son dönemde satış baskısı altında olan Türk Hava Yolları hisselerinde ise şubat ayı başından bu yana yaşanan kayıp yüzde 40’lara ulaştı. Aynı dönemde Pegasus hisselerindeki kayıp ise yüzde 50’yi buldu.