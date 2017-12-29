Hava kirliliğiyle boğuşan Elbistan’a yeni termik santral!

RIFAT DOĞAN

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Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan’da Anadolu Enerji A.Ş. tarafından kurulması planlanan 500 MW gücündeki termik santralle ilgili hazırlanan ÇED raporu için İnceleme Değerlendirme Kurul toplantısı 4 Ocak’ta. Santralin yakınındaki köyler ise kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.

Uzun yıllardır termik iki termik santral nedeniyle hava kirliliğiyle boğuşan Elbistan’da yeni kurulacak termik santrale karşı köylüler 6 bin imza toplayarak, 350 Ankara gurubu tarafından hazırlanan dilekçeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunmuştu.

Bakanlık ise itiraz dilekçelerine gönderdiği yanıtta “ÇED raporunda iklim değişikliği ayrıntılı yer alacaktır” demişti.

Hazırlanan ÇED raporuyla ilgili ikinci İnceleme-Değerlendirme Kurul toplantısı 4 Ocak 2018’de yapılacak.

350 Ankara Grubu’nun verdiği bilgilere göre Elbistan havzası kömür kaynakları düşük kalori değeri, yüksek kül oranı ve açık madencilik nedeniyle ciddi miktarda hafriyat ile çıkartılabilen bir rezerv.

2014 sonuna kadar 405 milyon ton çıkartılan kömürün şimdiye kadar 200 milyon ton karbondioksiti atmosfere saldığı çalışmalarla ortaya çıktı.

Kömürün enerjisi düşük

350 Ankara Grubu’nun ÇED raporundan yola çıkarak termik santralin olası risk ve tehditlerine dikkat çektiği veriler şu şekilde:

* Termik santralde kullanılacak Kömür hem yerli, hem ıslak hem de enerjisi çok düşük,

* Kükürt için Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) Ünitesi olacak. Ünite yüzde 90 verimle çalışırsa ve kükürtü tutsa bile yılda 30 bin ton civarı kükürtdioksit çevreye yayacak,

* Şirket üniteyi çalıştırmak yerine elektriği satmayı tercih ederse, her yıl 300 bin ton civarı kükürt dioksit çevreye yayılacak.

* Tesis saatte 1412 metreküp suya ihtiyaç duyacak. Yani yılda 12 milyon metreküp suya ihtiyaç olacak. Bu miktarda su bölgedeki su kaynaklarından karşılanacak. Aşırı bir kuraklıkta doğa ve halk suyunu termik santral ile paylaşmak zorunda kalacak.

Tarım sussuz kalacak

* DSİ’nin Adatepe Barajı ile yapacağı sulama 317 bin dekar arazi suya kavuşacakken, santral bu suyun bu bölgeye gelecek kısmını engelleyerek kendisi kullanacak, (ÇED Hidrojeolojik ETÜT RAPORU Şekil-5.1), yani hem bölgenin sulu tarıma geçmesini engelleyecek, hem de 49 bin dekarlık santral bu sulanabilecek alanın ortasına kurulacak ve kalan toprakları da zehirleyecek.

* Yer altı su rezervleri ağır metallerle kirlenecek, bu durumda yörede insanların yeraltı suyunu sebzesine, hayvanların ve insanına içirmesi imkansız hale gelecek.

İklim değişikliğine etkisi olacak

Termik santralin iklim değişikliğine yol açacağını kaydeden 350 Ankara Grubu, açıklamasında “Kömür yakarak 100 birim enerji elde edecek, bunun 49’ini elektriğe çevirecek. Ardından tesis içinde bir miktarını kullanacak. Tesis içi tüketim sonrası teorik olarak 43’ünü şebekeye elektrik olarak verecek. Yani 100 birim enerji üretecek ve o ölçüde iklimi değiştirecek, şebekeye ise sadece 43’ü gidecek” ifadelerine yer verdi.

Halihazırda Afşin-Elbistan’da bulunan termik santraller nedeniyle çevre köylerin hava kirliliği ile boğuştuğu, köylerin hemen içerisinde kurulan termik santrallerden çıkan dumanların, köylerin içine düştüğü ve köylülerin dışarı çıkmakta zorlandığı basına yansımıştı.