Hava Harp Okulu önünde eylem: Komutan ne demişse uymak zorundadır bu çocuk

Darbe girişimi sırasında tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencilerinin serbest bırakılması talebiyle okul önünde eylem yapıldı.

Yeşilköy’deki okulda bir araya gelen öğrenci yakınları, yanlarında getirdikleri siyah çelenk ve öğrenci fotoğraflarını kapıya bırakmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine çelenk ve fotoğraflar yakındaki bahçe duvarına bırakıldı.

Bayrak taşıyan yaklaşık 100 kişilik grup, İstiklal ve Hava Harp Okulu marşlarını okudu.

‘Silah zoruyla katıldılar’

Kardeşi tutuklu bulunan Nazan Arık, öğrencilerin ‘tatbikat, terör saldırısını engellemek gibi bahanelerle’ darbe girişiminde kullanılmak üzere teçhizatlandırılıp değişik noktalara gönderildiklerini söyledi.

“Evlatlarımız o gün her sene yaptıkları askeri eğitim kampı için Yalova’daydı. Askeri kamp ortamında öğrencilerin telefon, bilgisayar, internet erişimi yasaktır. Yasağa uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımı vardır” diyen Arık, öğrencilerin darbe girişiminden habersiz olduklarını, silah zoruyla katılımlarının sağlandığını anlattı.

‘Komutan ne demişse uymak zorunda’

Tutuklu öğrenci annesi Fatma Okka da “Komutan ne demişse uymak zorundadır bu çocuk. Çocuklarımızı devlete emanet ettik. Onların suçu yok. Tahliye edilsinler” diye konuştu.

Oğlu tutuklanan Veysel Kılıç, darbecilere direnmek için 15 Temmuz gecesi valiliğe gittiğini anlatarak “‘Hacı dede yürü’ diyen polis kardeşlerim… Şimdi ben o ‘hacı dede’yim, değişmedim. Ben bu vatanın bekçilerindenim. Bize vatan haini diyemezsiniz. Şu bayrağı tankın üstüne diken adamım ben” dedi.