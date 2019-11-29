Hattat’ın mühürlenen projesine cumhurbaşkanlığı onaylı yeni imar planı

Hattat Holding’in yapımı mahkeme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nce durdurulan projesi ‘Diamond of İstanbul’ için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planı hazırladığı, planların cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca resen onaylandığı bildirildi.

Fotoğraf: Sarıyer Gazetesi

Hattat grubundan Hema Endüstri’nin 2003’te ‘İstanbul’un Eyfel Kulesi’ni yapıyoruz’ tanıtımıyla başlattığı Maslak’taki proje, imara aykırılık iddiasıyla mahkemeden iki, İstanbul siluetini deldiği gerekçesiyle İBB Meclisi’nden beş kez dönmüştü.

Reklam

Hattat Holding projeye devam edebilmek için İBB’ye 18 arsa tahsis etmişti. Ancak üç arsanın dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın Kumburgaz’daki villasının yanında bulunması tartışma yaratmıştı.

45 katlı ticaret alanı

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından projeye ilişkin küçük ve büyük ölçekli yeni imar planları hazırlandı. Yeni imar planlarını Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinde resen onaylanarak 27 Kasım günü bakanlıkta askıya çıkarıldı.

İmar planına ilişkin raporda arazide İBB tarafından onaylanan projelere göre imalat işlemleri yapıldığı ifade edilerek “Söz konusu alana ilişkin hazırlanan proje; Maslak bölgesinin ve aynı zamanda İstanbul ilinin değerine ve markasına büyük katkı sağlayacak nitelikte önemli bir yatırımdır” dendi.

Reklam

Yeni planlarda çevre imar ve yapılaşma koşulları dikkate alınıp arazi ‘ticaret alanı’ olarak işlenerek kat yüksekliği de plan üzerinde 45 kat olarak belirtildi.