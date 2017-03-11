Hatipoğlu’nun YÖK üyeliğine onay veren Erdoğan, altı üniversiteye rektör atadı

Altı üniversiteye rektör atayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ünlü din adamı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğini onayladı.

Geçen yılın sonunda çıkarılan 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) rektörlük seçimleri kaldırılmış, cumhurbaşkanının atama yapmasına karar verilmişti.

Erdoğan, Anayasa’nın 130’uncu ve KHK’yla değişikliğe gidilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından altı üniversiteye rektör atamaları gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre atanan rektörler şöyle:

* Abdullah Gül Üniversitesi rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu,

* Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ayrancı,

* Iğdır Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma,

* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı,

* Siirt Üniversitesi rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Murat Erman,

* İbn Haldun Üniversitesi rektörlüğüne ise mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. Recep Şentürk.

Açıklamada, ünlü din adamı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Bakanlar Kurulu tarafından yapılan seçiminin onaylandığı belirtildi.

Rektörlük seçimleri kaldırılmıştı

18 Ekim tarihinde ‘Akademik Yıl’ açılış töreninde konuşan Erdoğan, ‘görünüşte demokratik’ olarak tanımladığı rektörlük seçimlerinin üniversitelerde ‘gruplaşmaları, hizipleşmeleri, kırgınlıkları’ artıran bir işleve büründüğünü savunarak şunları söylemişti: “Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde yaşanan bu süreç YÖK’ün ve cumhurbaşkanının takdiriyle daha da sıkıntılı bir boyut almaktadır. Bunun için rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır diye düşünüyorum.”

29 Ekim gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan 676 sayılı KHK’yla rektörlük seçimleri kaldırılmıştı.

2547 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde yer alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır” ifadesi değiştirilerek “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır” denilmişti.

KHK’yla birlikte ayrıca, rektör adaylarının seçimi ve rektör ataması vakıf mütevelli heyeti tarafından yapılan vakıf üniversitelerinde, rektör atamaları, mütevelli heyetinin yetkisinden çıkmıştı.