Hatipoğlu’nun, eşcinsel kadına verdiği yanıt: Kendine hakim, inancına teslim ol

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun programında mikrofonu alan kadın izleyici “Dünyaya kadın olarak ama bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı” diye sordu. Bunun ‘psikolojik bir durum’ olduğunu öne süren Hatipoğlu, “Seni kınamıyoruz ama kendine hakim ol, inancına teslim ol” diye yanıt verdi.

Hatipoğlu’nun ATV kanalında, İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndan canlı yayınlanan sahur programında izleyiciler arasındaki kadınlardan biri mikrofonu alarak soru sordu.

Reklam

Dünyaya kadın olarak geldiğini ancak kendisini erkek gibi hissettiğini söyleyen kadın, “Bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı” diye sordu.

Hatipoğlu ise soruya, kadını kınamadığını belirterek şu yanıtı verdi: “Durumun psikolojiyle alakalı. Kendinizi disiplinli tutmanız ve duygularınıza hakim olmanız gerekiyor. Bu senin imtihanın olabilir hanım kızım. Mücadele etmen gerekir. Nefsine değil, inancına ve aklına teslim olman daha doğru olur.”