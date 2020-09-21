Hatice’nin katili, sekiz yıl sonra başka olaya karışınca yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde sekiz yıl önce etüt merkezinden evine gitmek için çıktıktan sonra kaybolan, dört gün sonra da meyve bahçesinde iple boğularak öldürülmüş cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi’nin katili Veli K. (38), İzmir’de bir olaya karışınca yakalanıp tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Akşehir’de oturan Yıldırım Ortaokulu sekizinci sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, 21 Aralık 2012 tarihinde kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Reklam

Pide ustası iki çocuk babası Kayhan ve eşi Pakize Çiftçi, kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu.

Polis, araştırmasında Çiftçi’nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı.

En son tek başına mobese kayıtlarında görülen Hatice Çiftçi’nin, dört gün sonra, kent merkezine sekiz kilometre uzaklıktaki meyve bahçesinde cesedi bulundu.

Reklam

İple boğularak öldürüldüğü saptanan Çiftçi’nin cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

600 kişinin kan örneği alındı

Cinayetin aydınlanması için Akşehir başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla DNA testi için ailesi dahil yaklaşık 600 kişiden kan örneği alıp bunların ifadelerine başvurdu. Ancak DNA testlerinden sonuca ulaşılamadı.

Hatice’nin cep telefonundaki görüşmeler tek tek incelendi. Yine sosyal paylaşım sitelerinde görüştüğü kişilerin incelenmesi için de Facebook ve Hotmail’in Amerika’daki merkezinden mesaj ve e-mail yazışmaları getirtilerek incelemeye alındı. Ancak bundan da sonuca ulaşılamadı.

Doku örnekleri uyuştu

İzmir’de cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.’den alınan örnekler, sekiz yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi’nin tırnaklarından ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleriyle uyuştu.

Ekipler soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

Veli K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hatice Çiftçi’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.