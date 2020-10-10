Hatice Yücel: Genç Sultanlar Avrupa ikincisi… Kazanılan ilk set rehavete soktu

Ağustos ayındaki U19 Kız Voleybol Milliler’in Avrupa şampiyonluğundan 1 ay sonra bir madalya da U17 Milliler’den geldi. Karadağ’da sona eren şampiyonada namağlup finale çıkan Türkiye, Rusya’ya 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarı finaldeki Sırbistan maçının aksine Ay-Yıldızlılar, Rusya karışısında oyuna çok iyi başladı. Kadroda sahaya çıkan tüm isimlerden verim alındı ve sonuç da skora yansıdı. Millilerimiz ilk seti 25-20 aldı. Ancak kazanılan ilk set bize motivasyondan çok rehavet getirdi.

Hatice Yücel’in yazısı