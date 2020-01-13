Hatice Yücel: Filenin Sultanları ‘sonuna kadar pes etmemeyi’ uygulamada gösterdi

2012 Londra’da ilk olimpiyat heyecanını yaşatan Kadın Voleybol Milli Takımımız aynı başarıyı 2020 Tokyo Olimpiyatı için de tekrarladı… Avrupa Kıtası Elemeleri’nde müthiş bir Polonya zaferi sonrası finalde Almanya’yı 3-0’la rahat geçen Filenin Sultanları mesajı verdi: Bekle bizi Tokyo…

Elemelerde Türkiye için kırılma anı, yarı finaldeki Polonya maçıydı. Kızlarımız, 144 dakika süren bu karşılaşmadaki mücadeleci oyunuyla ‘sonuna kadar pes etmemenin’ sözlükteki anlamanı adeta uygulamada gösterdi. Tabii bu da Almanya’yı tedirgin etmiş olacak ki, sahada tutuk olan taraftı… Onların aksine 3-2’lik Polonya zaferi, Filenin Sultanları’nı daha da motive etmiş, güçlendirmişti. Böyle olunca final maçı beklenin aksine çok daha rahat geçti.

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Hatice Yücel’in yazısı