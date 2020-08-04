Hatice Bengi’nin 22 yıldır şiddet gördüğü eşi tutuklandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde oturan üç çocuk annesi Hatice Bengi’nin (39), sürekli şiddete uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu 22 yıllık eşi Hüseyin Bengi, savcının talebi üzerine çıktığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Hüseyin Bengi ile 1998 yılında evlenen Hatice Bengi ilk yıllardan bu yana şiddet görmeye başladı.

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İstanbul’da oturan çiftten Hatice Bengi, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle iki yıl önce boşanma davası açarak, Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki ailesinin evine taşındı.

Boşanma davasını ailelerin araya girmesi üzerine geri çeken Bengi, şiddet ve tehditlerin devam etmesi üzerine 2019 yılında Hüseyin Bengi’den şikayetçi oldu.

Hüseyin Bengi’nin üç yıl iki ay hapis cezası aldığını ve 10 gün Silivri Cezaevi’nde kaldıktan sonra şartlı tahliye ile salıverildiğini anlatan Hatice Bengi, o dönem açtığı boşanma davasını da yine akrabalarının araya girmesi nedeniyle geri çektiğini söyledi.

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Sosyal medyadan yardım çağrısı

Daha sonra yine defalarca şiddete maruz kalan Hatice Bengi, eşinden korktuğunu ve tutuklanması gerektiğini dile getirerek, sosyal medya üzerinden yardım istedi.

En son 28 Temmuz gecesi eşinden şiddet gören Bengi, hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alınırken, şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin Bengi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklandı

Tutuksuz yargılanan Hüseyin Bengi, 3 Ağustos’ta savcısnın talebi üzerine nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Eşine uzun yıllardır şiddet gösterdiği iddiasıyla yargılanan Bengi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.