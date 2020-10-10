Hatay belediye başkanı: Yangında, sabotaj ihtimali yüksek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün Belen ilçesinde ormanlık alanda başlayıp İskenderun ve Arsuz’da, evlerin olduğu bölgeye sıçrayan yangının ‘sabotaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu’ söyledi. 30 saat önce başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı.

Fotoğraf: AA

NTV’nin canlı yayınına katılan Savaş, dün gece yarısı söndürülen yangınların aynı anda tekrar başlatığını belirterek, “Üç ayrı noktada yangının aynı anda çıkması amatörce değil profesyonelce yapılmış bir sabotaj gibi geliyor. En azından ben öyle düşünüyorum” dedi.

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Hatay valiliğinin açıklamasında da sabotaj ihtimali değerlendirilerek gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.

Belen ve Arsuz’da süren yangında can kaybı olmamasının teselli olduğunu dile getiren Savaş, okul, antreponun arasında olduğu binaların zarar gördüğünü, 100 hektarlık bir alanın yandığını söyledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterlerin faydası olamadığını, daha çok karadan müdahaleyle yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını vurgulayan Savaş, şöyle devam etti: “Aynı anda çıkan yangınar sadece rüzgarla açıklanamaz. Bazı köylerde ciddi sıkıntı yaşanıyor. Can kaybı olmadan bitirirsek çok mutlu olacağız.”

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Bazı köylerde yaşayanların tahliye edildiğini de anımsatan Savaş, yakınları olanların onların yanına gittiğini, diğerlerinin de misafirhanelere yerleştirildiğini anlattı.

Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında ve Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkisinde etkisini sürdürüyor. Petek mevkisi, kontrol altına alındıktan sonra yangının yeniden başladığı noktalardan biri.

Belen-İskenderun kara yolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı.