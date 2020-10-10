Hatay’daki yangınlar söndürüldü: Dört şüpheli gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’da başlayan ve üç ilçeye yayılan orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Yangın Belen ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp İskenderun ve Arsuz’da, evlerin olduğu bölgeye sıçramıştı.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yangında sabotaj ihtimalinden şüphelendiklerini belirtmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yangına bir uçak, beş helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10’u. Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor.”

Pakdemirli de sabotaj ihtimalini değerlendirerek “Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, dört şüpheli gözaltında” dedi.

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Bakan şöyle devam etti: “Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliğine hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız . Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı. Tabii ki burada etkilenen fabrikalarımız var, iş yerlerimiz var, evler var, tarlalar ve araçlar var. Belirli yerlerde hayvanların etkilenmesi söz konusu. Bunlarla ilgili de özellikle hem tarımsal araziler hem de hayvanlarla ilgili konuda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını Valilikle koordine ediyor olacak.“