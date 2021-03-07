Hatay’daki yangında iki yaşındaki ikizler hayatını kaybetti; anne ve diğer çocuğu yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangında iki yaşındaki ikiz kardeşler yaşamını yitirdi, anne ve diğer çocuğu yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi’deki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Reklam

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekibi yangını söndürdü. İki yaşındaki ikiz kız kardeşler İ.E. ve İ.E’nin cansız bedenine ulaştı.

Yaralanan anne N.E. (25) ve oğlu R.E. (3) ise ilk müdahalelerinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Reklam

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.