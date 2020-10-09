Hatay’daki yangında iki köy tahliye edildi: Biri çocuk sekiz yaralı

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ilçesindeki iki mahalleye ve Arsuz ilçesine de sıçrayan yangında riskli bölgelerde binalar ve iki köy tahliye edildi. İlk belirlemelere göre biri çocuk sekiz kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre yangın sabah saat 10:00 sıralarında çıkmış ve çevre bölgelere de sıçarmıştı.

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‘Trafo patlaması’

Hatay valiliğinin açıklamasında yangının ‘trafo patlaması’ nedeniyle çıktığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İskenderun ve Belen ilçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına, uçak, helikopter, arazöz ve dozerle müdahale yapılmaktadır. Şiddetli rüzgarların da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise çalışmalara ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Yangına iki uçak, dört helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim. Bugün maalesef uçağımızla ilgili bir kırım değil ama bir arıza yaşadık. Su atar uçağımızın su alma kapaklarından biri denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız mümkün mertebe hava şartları müsait olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. İki köyün tahliyesini istedik.”

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‘Konutları boşaltıyoruz’

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlçemizde, yangının yakın olduğu tüm konutları boşaltıyoruz. Biri çocuk sekiz hafif yaralımız var. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.”

Öte yandan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Suriye sınırında da yangın

Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısındaki Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında da akşam saatlerinde yangın çıktı.

Çabala Mahallesi Çalıboğazı mevkisinin karşısında bulunan Lazkiye kırsalı Kelez ve Murtlu bölgelerindeki ormanlık alanın iki noktasında yangın başlamıştı.

Sınıra yaklaşık bir kilometre uzaklıkta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Türkiye’ye sıçradı.

Alevler, sınır hattında bekleyen ekiplerin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sınırın Suriye tarafında iki noktada devam ediyor.