Hatay’da yangın: Üç hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında, üç hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Samandağ’a bağlı Seldiren Mahallesi Ezendüzü mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlere 25 arazöz, iki dozer ve yaklaşık 100 orman işçisi karadan, iki yangın söndürme helikohteri de havadan müdahale etti. Ekiplerin üç saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü.

Yaklaşık üç hektarlık kızılçam ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.