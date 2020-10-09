Hatay’da yangın: Belen’deki ormanlık alanda çıktı, İskenderun’daki iki mahalleye sıçradı

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan yangın İskenderun ilçesindeki iki mahalleye ve Arsuz ilçesine de sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirdi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Alevler, İskenderun ilçesindeki Şekere ve İsmet İnönü mahalleleri ile bir antrepo sahasına da sıçradı. Belen-İskenderun kara yolu trafiğe kapatıldı.