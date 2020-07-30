Hatay’da tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan ve kamu çalışanlarına kamu iş ve işlemlerinde WhatsApp, Telegram gibi yabancı uygulamalar yerine yerli mesajlaşma programlarını zorunlu kılan rehbere göre kurumlar kendi mesajlaşma çalışmalarını başlatabilecek. Sunucuları Türkiye’de olmak şartıyla oluşturulacak ‘yerli ve milli mesajlaşma’ programlarının hazırlanması için kamu kurumlarına 15 ay süre verildi.