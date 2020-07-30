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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi

Hatay’da, corona virüsü tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi. 

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı. 

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Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin bir gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı. 

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.

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