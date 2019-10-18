Hatay’da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı: 20 yaralı

Hatay’ın Erzin ilçesinde demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüsün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza sabah saatlerinde D-817 Karayolu’nda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışmayla midibüs devrilirken TIR da ağır hasar aldı.

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Her iki araçta bulunan toplamda 20 kişi sağlık ekiplerince Osmaniye ve Erzin’deki hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının sağlık durumları ciddiyetini koruyor.