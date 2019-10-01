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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da Suriye sınırına panel çit ve jiletli tel çekiliyor

Hatay’da Suriye’den ülkeye kaçak yolla geçişlerin önlenmesi amacıyla beton blokların üzerine panel çit ve jiletli tel çekilmeye başladı.

Fotoğraf: DHA

Çalışma kapsamında 1 metre yüksekliğinde, 2.5 metre genişliğinde ve 2 ton 300 kilogram ağırlığındaki beton blokların, sınırdaki noktalara yerleştirilmesi devam ediyor. 

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Yaklaşık 21 kilometrelik sınır boyunca konulan beton blokların üzerine yüksek güvenlikli panel çit ve iki metre yüksekliğinde direkler yerleştiriliyor. Direklerin, çitlerin üzerinde kalan çatal bölümüne ise üç sıra jiletli tel çekiliyor. Duvarların monte çalışmasının yaklaşık dört ayda tamamlanması planlanıyor.

Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde, altı ay önce başlayan çalışmanın ise tamamlandığı belirtildi. Hacıpaşa Mahallesi’nde 20 kilometrelik sınır hattında da beton bloklar, sınırdaki noktalara yerleştirildi. Duvarların üzerine çit ve jiletli tel çekildi.

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