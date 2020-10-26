Hatay’da terör saldırısı: Hafif yaralılar var; iki PKK’lı ölü ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçe merkezinde polisten kaçan iki PKK’lıdan biri kendisini patlattı. Diğer PKK’lı da daha sonra etkisiz hale getirildi. Patlamada hafif yaralananlar olduğu açıklandı.

Fotoğraflar: AA

Fener Caddesi’nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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Hatay Valisi Rahmi Doğan, konuyla ilgili ilk olarak şu bilgiyi verdi: “Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği iki teröristten biri takip sonucunda İskenderun’da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir.”

Aferin kahramanlarımıza 👏🇹🇷



İkisi de elde



Hikayesini anlatacağız #İskenderun — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 26, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter’dan patlamayla ilgili paylaşımında “Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız” ifadesini kullandı.

Vali Rahmi Doğan, saat 23:15 sıralarındaki açıklamasında, birkaç hafif yaralının olduğunu duyurdu.

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Doğan, şunları söyledi: “22 Ağustos’ta güvenlik birimlerimiz tarafından yapılan operasyon neticesinde, üç terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine, 18 Ekim tarihinde güvenlik birimlerimiz tarafından yapılan operasyon neticesinde dört terörist etkisiz hale getirildi. 19 Ekim tarihinde ise bir teröristi sağ, bir teröristi ise ölü olarak yakalamıştık. Sağ olarak yakaladığımız terörist, ‘gri liste’de aranan, HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu Selim Çelik adli birimler tarafından tutuklandı.

İstihbarat birimlerinin çalışması neticesinde, dört kişilik grubun iki parti halinde birisi 28 Eylül, diğeri 10 Ekim tarihinde paramotorla Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar Dağı’na indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde, 19 Ekim tarihinde bir teröristi etkisiz hale getirdik. Bir teröristi canlı olarak yakaladı. Bugün geri kalan iki teröristin yerini istihbarat birimlerimiz tespit etti. TSK’nın hava unsurlarınca sabah saat 11:00 sularında teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu. Aynı esnada polis timlerimiz bölgede operasyona devam etti. Bugün İskenderun’a inen iki terörist, güvenlik birimlerimizin Amanoslarda sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas’taki kontrol noktasında kısa bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun Çevre Yolu’nda sıkıştırıldılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi, kendisini de o esnada patlattı. İkinci terörist de takip sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Amanoslar’da PKK terör örgütü imha edilmiştir, birimi kalmamıştır.”