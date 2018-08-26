Hatay’da orman yangını: 38 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü

Hatay’da saatler süren çalışmanın ardından kontrole alınan orman yangınında yaklaşık 30 hektar (38 futbol sahası) büyüklüğündeki bir alanın küle döndüğü bildirildi.

Antakya ilçesine bağlı Kisecik mahallesi Radar mevkiinde dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıktı

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Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müdahale etti.

Müdahalede 300 orman işçisi, iki uçak, dört helikopter, 35 arazöz, 20 itfaiye ve ilk müdahale aracı, 10 su tankı ve dört dozer kullanıldı.

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Yangın 18 saatlik uğraşın ardından bugün saat 16.00 sıralarında kontrole alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alevlerin yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdiğini söyledi.

Ekipler soğutma çalışması yaptı.