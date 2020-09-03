Hatay’da kötü koku gelen evden beş kamyon çöp çıkarıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kötü kokuların geldiği bir evden beş kamyon çöp çıkarıldı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın haberine göre Fatih Mahallesi 875. Sokak’ta bulunan bir evin içerisinden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ve polise bildirdi.

Reklam

Bunun üzerine belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık beş kamyon çöp çıkardı, ardından temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan evde yaşayan 80 yaşındaki Hatice H. ile zihinsel engelli oğlu Mehmet H, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.