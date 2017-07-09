Hatay’da kontrol noktasına ateş açıldı: İki polis hayatını kaybetti, bir polis yaralı

İstanbul’da yapımı devam eden üçüncü havalimanı ve diğer inşaatları havadan inceleyen Başbakan Binali Yıldırım isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye’nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler.”