Hatay’da kontrol noktasına ateş açıldı: İki polis hayatını kaybetti, bir polis yaralı

Hatay kent girişindeki polis kontrol noktasına bir otomobilden açılan ateş sonucu iki polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı.
Derince’deki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde kente giriş yapan araçlar üzerinde kontrol yapan polislerin üzerine, bir otomobilden ateş açıldı. Polislerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı.
Ağır yaralanan üç polisten ikisi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, yaralı diğer polisin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırganların kullandığı otomobil Alahan Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulunurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.